Шествие Пушкинского праздника поэзии пройдет в Пскове 5 июля

С 5 по 7 июня Псковская земля вновь станет центром притяжения для всех, кто любит русскую поэзию и чтит наследие великого поэта Александра Пушкина. В юбилейный, 60-й раз, на поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах соберутся ценители творчества поэта, чтобы вместе пережить незабываемые мгновения единения с русской культурой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

5 июня в Пскове пройдёт традиционное театрализованное шествие с участием ярких уличных театров.

6 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах развернутся главные события праздника, в которых встретятся театр, музыка и слово.

7 июня в Пскове состоится финал праздника - выступление Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема в Зеленом театре.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».