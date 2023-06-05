Сцена / Концерты

Губернаторский симфонический оркестр даст концерт на свежем воздухе в Гдове

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области даст бесплатный опен-эйр концерт «На страже мира. Эхо старой крепости» в Гдове 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе концерта под руководством главного дирижера и художественного руководителя оркестра Алексея Репникова прозвучат сочинения русских композиторов, отражающие ключевые моменты отечественной истории: от княжеских времен до революции 1917 года, рассказали в ТКД.

Там добавили, что вокальные партии из опер Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, П. Чайковского и А. Бородина исполнят уже полюбившиеся псковскому слушателю солист Мариинского театра Денис Беганский (бас-баритон) и Лауреат Международных конкурсов, приглашенная солистка российских и зарубежных театров Мария Киселева (Айян), (сопрано).

Начало концерта в 19.00. Для удобства рекомендуется захватить с собой пледы и раскладные стулья.

Мероприятие станет продолжением ежегодного музыкального фестиваля «На страже мира», организованного ко Дню России. В 2021-м и 2022-м годах концерты проходили у памятников Александру Невскому на горе Соколихе и у Мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолве. В нынешнем году место концерта выбрано в связи с 700-летием упоминания в летописи Гдова и будет располагаться внутри городской крепости.