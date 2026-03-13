Псковский музей приглашает сделать открытку ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Музейная акция, приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией, пройдет в Палатах у Сокольей башни 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Гостям музея предложат проявить фантазию и своими руками смастерить тематическую открытку с видами Крыма в стиле XIX века.

Также участники мастер-класса узнают о правилах дарения открыток в XIX веке и правильном подписании их пером и чернилами.

Мероприятие пройдет 15 марта, начало в 15:00 в Палатах у Сокольей башни, Комсомольский переулок, дом 7. Запись по телефону: +78112331390 (доб. 1).