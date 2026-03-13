 
Культура

Симфоническую поэму «Шехерезада» представят на 52-м Фестивале русской музыки в Пскове

0

Симфоническая поэма «Шехерезада» станет особой гордостью 52-го Фестиваля русской музыки. Такое мнение высказал художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников на пресс-конференции, посвященной фестивалю, которая прошла сегодня в Доме молодежи в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Подробности грядущего музыкального фестиваля также раскрыли исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков и заслуженная артистка России Наталья Александрова.

Как отметил Алексей Репников, открытие будет ознаменовано звучными увертюрами, посвященными Н.А. Римскому-Корсакову. Украшением фестиваля станет приезд двух приглашенных солистов — Каролины Руденко и Михаила Лисакова.

Особой гордостью Фестиваля русской музыки станет симфоническая поэма «Шехерезада», которой будет отведено большое отделение. Завершится же основная программа фестиваля произведением М. П. Мусоргского — концертом «Мусоргский. Картинки на песке», который будет сопровождаться трансляцией на экране. Также в рамках этой части планируется выставка картин, написанных самим композитором.

Грандиозной точкой фестиваля станет приезд прославленного Мариинского театра. Организаторы приоткрыли завесу тайны над будущими планами, отметив, что главная идея — привлекать в Псков интересных солистов и дирижеров, а также бережно хранить и вспоминать славную историю местного оркестра.

Александр Боярков поддержал коллегу и сделал акцент на том, что в этом году фестиваль будет посвящен Году единства народов России. Помимо русской музыки, зрителей ждут башкирская группа AY YOLA, а также мужской хор национальной песни из филиала Мариинского театра в Северной Осетии-Алании.

Эмоционально высказалась и солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова, которая служит в оркестре буквально «со студенческой скамьи».

«Мы дошли до того, чтобы отпраздновать свой юбилей. В нашем кругу его называли концертом, который может не состояться, но он состоится. Будет очень много солистов и инструменталистов», — поделилась артистка. 

 

 

Напомним, 52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова стартует в Пскове уже завтра, 14 марта. По традиции музыкальный смотр продлится неделю.

Отметим, концерт-открытие станет отправной точкой праздничных мероприятий, посвященных 30-летнему юбилею Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, который филармония отмечает в 2026 году.

Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

