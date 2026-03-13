Невостребованных выставок в Псковском музее-заповеднике нет — начальник экскурсионной службы

Каждый посетитель Псковского музея-заповедника может найти то, что ему по душе. Таким мнением поделилась начальник экскурсионной службы музея Елена Матин в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«Невостребованных выставок нет. Каждый посетитель находит что-то по своим интересам. Кто-то интересуется изобразительным искусством, кто-то интересуется только нумизматикой. В Кремле у нас XIII век, в Поганкиных палатах XVII век. Мы максимально удовлетворяем запросы посетителей. У нас 14 объектов, в любом случае, посетители куда-нибудь зайдут», – отметила Елена Матин.

Также она подчеркнула доступность для иностранных посетителей. Экскурсии музея проводятся на нескольких языках.

«Есть точечные запросы на экскурсии на иностранных языках. На сегодняшний день музей готов провести экскурсии на английском, шведском и французском языках. В последнее время мы активно работали с французскими группами. Есть редкие экскурсанты из Эстонии. При этом, если появится необходимость, мы сможем адаптировать экскурсии под перевод, чтобы иностранным посетителям была понятна наша русская терминология», – добавила Елена Матин.

На вопрос ведущего о популярности Пскова среди гостей из Поднебесной начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль отметил, что китайцы нечасто заезжают в Псков.