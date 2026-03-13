 
Культура

Александр Боярков предложил посвятить «Музыку на воде» 30-летию симфонического оркестра

0

Традиционной фестиваль «Музыка на воде» в Пскове в этом году могут посвятить 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Такой идеей поделился с журналистами исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции в преддверии открытия 52-го Фестиваля русской музыки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У меня есть большое желание, которое мы еще не обсуждали: посвятить "Музыку на воде" 30-летию нашего коллектива. Я считаю, что это яркое мероприятие подойдет под это событие», – резюмировал Александр Боярков. 

Напомним, 52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова стартует в Пскове уже завтра, 14 марта. По традиции музыкальный смотр продлится неделю.

Смотрите также

52-й Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 14 по 21 марта

0

Концерт-открытие «Римский-Корсаков. 1000 и одна ночь» станет отправной точкой праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, которое филармония отмечает в 2026 году.

Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

Смотрите также

Губернаторский симфонический оркестр откроет 52-й Фестиваль русской музыки в Пскове

0

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (ранее – Псковский областной симфонический оркестр и Симфонический оркестр Псковской филармонии) – крупнейший музыкальный коллектив Псковского региона, во многом заложивший и продолжающий его музыкальные традиции. Создан в 1996 году. Основатель и первый директор оркестра – Заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин города Пскова Александр Роор. Постоянная концертная площадка оркестра – большой концертный зал Псковской областной филармонии. Сейчас художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области – Алексей Репников. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026