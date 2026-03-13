Александр Боярков предложил посвятить «Музыку на воде» 30-летию симфонического оркестра

Традиционной фестиваль «Музыка на воде» в Пскове в этом году могут посвятить 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Такой идеей поделился с журналистами исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков на пресс-конференции в преддверии открытия 52-го Фестиваля русской музыки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У меня есть большое желание, которое мы еще не обсуждали: посвятить "Музыку на воде" 30-летию нашего коллектива. Я считаю, что это яркое мероприятие подойдет под это событие», – резюмировал Александр Боярков.

Напомним, 52-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова стартует в Пскове уже завтра, 14 марта. По традиции музыкальный смотр продлится неделю.

Концерт-открытие «Римский-Корсаков. 1000 и одна ночь» станет отправной точкой праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, которое филармония отмечает в 2026 году.

Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (ранее – Псковский областной симфонический оркестр и Симфонический оркестр Псковской филармонии) – крупнейший музыкальный коллектив Псковского региона, во многом заложивший и продолжающий его музыкальные традиции. Создан в 1996 году. Основатель и первый директор оркестра – Заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин города Пскова Александр Роор. Постоянная концертная площадка оркестра – большой концертный зал Псковской областной филармонии. Сейчас художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области – Алексей Репников.