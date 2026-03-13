Начальник отдела «Псковский кремль» рассказал о перспективах кольцевого маршрута по крепостным стенам

Кольцевой маршрут по крепостным стенам Пскова возможен при устранении ряда проблемных точек. Таким мнением поделился в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

«Кремль давно включен практически во все экскурсионные маршруты, никуда от этого не денешься. Что касается других объектов крепостного зодчества, говоря о музейных, тот же Варлаамовский угол, Покровский угол тоже отрабатывают в этом плане. Туда посетители приходят с экскурсиями. Покровский угол, например, давным-давно стал точкой притяжения. Про него всегда рассказывают, там часто заканчиваются экскурсии по городу. По другим объектам, коллеги не зря вопрос поднимали, потому что отдельные экскурсоводы проводят экскурсии по крепости, но это достаточно специфический запрос. Тут надо либо эту тему любить, либо ты хочешь кого-то просветить, чтобы пойти по кругу, по всей крепости», – сказал Роман Коваль.

По его словам, чтобы большой кольцевой маршрут по историческим стенам Пскова стал возможен, нужно провести ряд работ по восстановлению.

«Я раньше отмечал, что у нас такая большая крепость, а мы на самом деле находимся в небольшой части ансамбля Кремля. На самом деле, есть еще много чего. Люди удивлялись, что у нас есть еще стена Окольного города. Я говорил, что если хотите сделать променад длиной в семь километров, то ради Бога. К чему я подвожу, чтобы что-то показывать, оно должно быть доступно. Буду честным, оно не должно быть разваливающимся, у всех же глаза есть. Есть объекты, с которыми нужно точечно поработать, с башнями, например, тогда мы сможем говорить о включении в полноценную экскурсию», – добавил Роман Коваль.

В качестве примера он привел Кремль, располагающийся в Нижнем Новгороде, в котором после ряда восстановительных работ такой маршрут стал возможен. Также, по его мнению, такие экскурсии необходимо будет сращивать с другими интерактивными программами.

«В Нижнем Новгороде есть Кремль, он достаточно большой, и им ко Дню города выделили много денег, и они крепость восстановили. Там полностью закольцованный маршрут. В Пскове сделать это непросто. Это было бы здорово, но непросто. Если делать что-то такое, то надо обратить внимание на некие объекты крепостного зодчества, тогда этот маршрут можно будет закольцевать и включить его в тур по крепостному зодчеству, но это все равно нужно будет с чем-то сращивать. Если вы будете говорить только про крепость и про войну, это будет многим сложно и неинтересно», – подчеркнул Роман Коваль.

Он также поделился планами по организации выставки крепостной артиллерии – Псковские крепостные сооружения позволяют это сделать.