825 тысяч человек посетили Псковский музей-заповедник в течение 2025 года. Об этом сообщила в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM начальник экскурсионной службы музея Елена Матин. По ее словам, поток экскурсантов и туристов стабильно увеличивается.

«2025 год нас порадовал. К нам пришли 825 тысяч человек. Поток экскурсантов и туристов растет. Мне кажется, что это связано с тем, что у нас интересно, музей востребован и сейчас модно изучать свою историю, культуру и искусство. Это становится частью привычки современных людей», – сказала Елена Матин.

Она связывает это с интересом посетителей, например, к проводимым фестивалям, которые собирают большое количество людей.

«Посетители есть всегда. Сезонность сместилась, пик с апреля по октябрь. У нас много активностей проходит: "Ночь музеев", "Довмонт Псковский", "Воевода Шуйский". Псков продолжает быть востребован, здорово, что к нам едут. Русский человек такой, что если ему надо, то он и в морозы поедет. Наш музей – многофункциональный. Можно погулять по территории Кремля, полюбоваться на объекты. Летом можно съездить на наши усадьбы», – добавила Елена Матин.