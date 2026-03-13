Роман Коваль: Знакомясь с историей Пскова, мимо Кремля не пройдешь

Ремонт Троицкого собора не отпугивает посетителей Псковского кремля. Такое мнение в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM высказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

«Как ни странно, экскурсионная программа в Кремле, классическая экскурсия по Кремлю – это база. Для детей у нас есть пакет программ, и мы его продвигаем, предлагаем. Так как мы находимся в крепости, в программах присутствует стрелец или дружинник времен князя Довмонта. Есть мастер-классы на любой вкус. Когда группы заказывают, то по большей части любят заказывать то, где есть экскурсия по Кремлю», – сказал Роман Коваль.

Он подчеркнул, что несмотря на ремонт Троицкого собора посещаемость Псковского кремля возросла.

«Общаясь с людьми, получая обратную связь, да, сетуют, что Троицкий собор в лесах, но это не влияет на посещаемость. Если сравнить периоды январь-февраль 2025 и 2026 годов, то активность возросла. Когда мы объясняем, что можно попасть внутрь, это народ не отпугивает. Если ты знакомишься с историей Пскова, ты мимо Кремля не пройдешь», – заключил Роман Коваль.