 
Культура

Роман Коваль: Знакомясь с историей Пскова, мимо Кремля не пройдешь

0

Ремонт Троицкого собора не отпугивает посетителей Псковского кремля. Такое мнение в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM высказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

«Как ни странно, экскурсионная программа в Кремле, классическая экскурсия по Кремлю – это база. Для детей у нас есть пакет программ, и мы его продвигаем, предлагаем. Так как мы находимся в крепости, в программах присутствует стрелец или дружинник времен князя Довмонта. Есть мастер-классы на любой вкус. Когда группы заказывают, то по большей части любят заказывать то, где есть экскурсия по Кремлю», – сказал Роман Коваль.

Он подчеркнул, что несмотря на ремонт Троицкого собора посещаемость Псковского кремля возросла.

«Общаясь с людьми, получая обратную связь, да, сетуют, что Троицкий собор в лесах, но это не влияет на посещаемость. Если сравнить периоды январь-февраль 2025 и 2026 годов, то активность возросла. Когда мы объясняем, что можно попасть внутрь, это народ не отпугивает. Если ты знакомишься с историей Пскова, ты мимо Кремля не пройдешь», – заключил Роман Коваль.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026