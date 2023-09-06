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Концерт «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой проходит в Пскове

Благотворительный концерт российской телеведущей, победительницы конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», уроженки Пскова Оксаны Федоровой «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» проходит в День воинской славы в Пскове 8 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концерт приурочен ко Дню воинской славы России – дню Бородинского сражения и пройдет в Большом концертном зале Псковской филармонии. Организатором концерта выступила Оксана Федорова.

В концертной программе звучат романсы и знаменитые арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Россини, Моцарта, П. И. Чайковского и других композиторов в исполнении Оксаны Федоровой и Виктора Коротича, солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания, лауреата международных конкурсов, в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, а также оркестровые композиции из известных произведении русских и зарубежных классиков.

В рамках концерта зрителям представят мини-фильм «Музыкальный Псков» из цикла программ всероссийского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется благотворительным фондом Оксаны Федоровой в рамках программы популяризации национального музыкального наследия.