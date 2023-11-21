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Концерт «Из Италии, с любовью к России» прошел в Пскове

Концерт «Из Италии, с любовью к России» прошел в детской музыкальной школы № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Ученики Детской музыкальной школы № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова выступили 20 ноября на концерте «Из Италии, с любовью к России» в рамках международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим».

Обладатели премии «Юные дарования Псковщины», лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнили для зрителей произведения, которые сегодня представили на суд итальянскому педагогу. В этот вечер прозвучали «Ариетта» Джулио Каччини, песня Ивана из сказки «Морозко», серенада Трубадура, песенка Оскара из оперы «Бал-маскарад», мадригал «Амаралис» Джулио Каччини.

Настоящим подарком для всех присутствующих стало выступление Луки Минелли. «Золотой голос Венеции» вновь завоевал сердца псковской публики. Зрители погрузились в пленительный лирический тенор итальянского певца. А в завершении вечера все присутствующие исполнили один из главных итальянских хитов «Volare».

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.