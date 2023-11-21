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Концерт Натальи Александровой и ансамбля «Псков» состоится в областном центре

Концерт знаменитой псковской вокалистки, заслуженной артистки России Натальи Александровой состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии 13 января в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Артистка вместе с ансамблем русской музыки «Псков», Ольгой Алексеевой (гусли), Серафимой Вербанович (вокал), а также при участии артистов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александра Назарова (скрипка), Дарины Дудиной (фортепиано) и Игоря Милехина (ударные) исполнит старые, добрые, некогда любимые всеми песни и романсы, рассказали в ТКД.

«Хочется перелистать странички прежних программ. Поговорить по душам хочется, погреться в обществе прекрасных людей - моих дорогих зрителей, объясниться друг другу в добрых чувствах», - поделилась Наталья Александрова.

В программе прозвучит самая разная, но, безусловно узнаваемая и любимая всеми музыка, заметили в ТКД.

Подробности можно узнать на сайте Псковской областной филармонии