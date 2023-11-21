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«Ленинградская симфония» прозвучит в Пскове

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области к 80-летию снятия блокады Ленинграда пройдет 28 января в 17:00 в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Со сцены прозвучит Симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича.

«Грандиозная по масштабу композиция сразу после создания подарила надежду и веру не только жителям блокадного Ленинграда, но и всему народу огромной страны. Композитор посвятил ее страданиям, мужеству и великой борьбе ленинградцев и всех защитников Родины», - отметили в ТКД.

Одна из самых значимых дат в истории страны объединяет историческую и культурную память многих поколений разных национальностей, и пока звучит «Ленинградская» симфония, мир будет помнить о великой победе над фашизмом, о великих жертвах во славу победы и о том, что война — это «историческая схватка между разумом и мракобесием, между культурой и варварством, между светом и тьмой», как понимал ее Д. Д. Шостакович, добавили в ТКД.

Подробности можно узнать на сайте Псковской областной филармонии.