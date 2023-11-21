Сцена / Концерты

Джазовый концерт «Рождество в Бразилии» состоится в Пскове

Джазовый концерт выдающейся петербургской певицы Tanina L’Odore пройдет в большом концертном зале Псковской областной филармонии 7 января в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Tanina L’Odore является экспертом-судьей известного вокального шоу на телеканале Россия «Ну-ка все вместе». Она одна из немногих певиц в России, кто профессионально исполняет на португальском бразильский джаз, музыку в стиле самба и босса-нова, композиции известных композиторов А. К. Жобима, Л. Бонфа, С. Мендеса, рассказали в ТКД.

Аккомпанировать Танине будет известные кубинские музыканты:

Гийермо Рейс Естевенс (гитара) - виртуозный кубинский музыкант- мультиинструменталист, один из лучших тресеро Кубы, лауреат многочисленных конкурсов традиционной кубинской музыки, участник международных фестивалей латиноамериканской музыки. Признанный мастер игры на гитаре, кубинской гитаре трес, пуэрто-риканской гитаре кватро и бас гитаре.

Юнески Руиз (ударные, перкуссия) - известный профессиональный кубинский перкуссионист, работавший много лет с известными кубинскими группами, как Clave y Guaguanco и Ban Rarra, сотрудничавший с Buena Fe, перкуссионистами из группы LOS VAN VAN, с El Micha и многими другими музыкантами. Юнески окончил с отличием музыкальную школу в Гаване имени Игнасио Пинейро.

Иван Гвардиола – кубинский саксофонист, аранжировщик, композитор, выпускник консерватории имени Эстебана Саласа городе Сантьяго-де-Куба.

Подробности можно узнать на сайте Псковской областной филармонии