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Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром пройдет в Пскове

Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова состоится в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день памяти Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Скриншот мультфильма

Мультсериал посвящен периоду ссылки Александра Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.

«Именно в этот время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения. Пушкин приезжает в Михайловское, вопреки своей воле, он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но, постепенно, поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и обитателей Михайловского. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара», - говорится в сообщении.

Первое отделение концерта - часть «Лето» — время изнеможения, неприятия своей участи; герой постепенно погружается в идеальный мир познания, гармонии и счастья, знакомится с его обитателями. Во втором отделении зрители погрузятся в период «Осень» — время раздумий и принятия своей участи, поиск вдохновения, начало творческой деятельности.

Проявляя смекалку и смелость, а также пользуясь поддержкой домашних обитателей, молодому поэту Пушкину всякий раз удается решить проблему, зачастую носящую символический характер, и это может служить поучительным примером для юного зрителя.

Стихи поэта прозвучат в живом исполнении Народного артиста России Сергея Мигицко. Шоу пройдет в двух отделениях по 45 минут с одним антрактом.

В фойе филармонии для зрителей будет организована выставка эскизов к мультфильму художника Игоря Шаймарданова.

Начало показа в 17:00.