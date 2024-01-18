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Опубликована программа концерта в исполнении псковского оркестра «Россия – навсегда великая страна»

Концерт «Россия – навсегда великая страна» в рамках III Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова состоится в Псковской областной филармонии 20 января. Программу концерта Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Александра Либа, Натальи Александровой и Елены Фединой прозвучат инструментальные и песенные сочинения Валерия Халилова и Василия Агапкина.

Программа концерта:

Свиридов «Время вперед»; А. Зацепин, музыка из к/ф «Земля Санникова» (1973) «Есть только миг»; М. Блантер, «Катюша»; М. Таривердиев, «Мгновения»; В. Соловьёв-Седой, «Вечер на рейде»; В. Высоцкий «Песня о друге»; Автор - военный капельмейстер Илья Шатров «На сопках Манчьжурии»; А. Усманов, В. Селиванов «Солдат невидимого фронта»; В. Агатов, Н. Богословский «Темная ночь» их к/ф «Два бойца»; Автор музыки ЕЖИ Мелодист (Петербургский) «Утомленное солнце»; Э. Артемьев Три товарища из к/ф «Свой среди чужих»; В. Халилов «Весенняя увертюра»; В. Халилов «Мой милый», солистка, ЗАР Н. Александрова.; В. Халилов «Не забывайте матерей», солистка Е. Федина; В. Халилов «На всегда великая страна», солист, ЗАР А. Либ; В. Агапкин «Прощание славянки».

«Какие прекрасные песни будут на концерте! Я вот сейчас смотрю и очень радуюсь. Мои любимые песни! "Навсегда великая страна" - это гимн нашего фестиваля. В конце каждого концерта, во всех городах обязательно звучит эта песня на музыку Валерия Михайловича Халилова и слова Александра Александрович Савицкого. Мой отец писал в основном музыку для духового оркестра, и все партитуры, в основном, для этого состава. Не так много существует аранжировок для симфонического оркестра. И Пскову очень повезет их услышать!» - поделилась мнением дочь Валерия Халилова Мария Халилова.