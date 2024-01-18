Опубликована программа концерта в исполнении псковского оркестра «Россия – навсегда великая страна»

Концерт «Россия – навсегда великая страна» в рамках III Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова состоится в Псковской областной филармонии 20 января. Программу концерта Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
В исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Александра Либа, Натальи Александровой и Елены Фединой прозвучат инструментальные и песенные сочинения Валерия Халилова и Василия Агапкина.
Программа концерта:
«Какие прекрасные песни будут на концерте! Я вот сейчас смотрю и очень радуюсь. Мои любимые песни! "Навсегда великая страна" - это гимн нашего фестиваля. В конце каждого концерта, во всех городах обязательно звучит эта песня на музыку Валерия Михайловича Халилова и слова Александра Александрович Савицкого. Мой отец писал в основном музыку для духового оркестра, и все партитуры, в основном, для этого состава. Не так много существует аранжировок для симфонического оркестра. И Пскову очень повезет их услышать!» - поделилась мнением дочь Валерия Халилова Мария Халилова.