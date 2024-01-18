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«Ленинградская» симфония Шостаковича звучит в Пскове. ФОТО

Легендарная седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича звучит в честь 80-летия снятия блокады в БКЗ филармонии в Пскове в воскресенье, 28 января.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступление музыкантов вызвало огромный интерес у публики.

Как сообщалось ранее, в исполнении симфонии примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и участники арт-резиденции для музыкантов из Китая, которые будут играть на медных духовых инструментах.

Дирижером выступает Алексей Репников.

Напомним, Ленинградская симфония — произведение советского композитора Дмитрия Шостаковича, ставшее музыкальным символом стойкости и мужества защитников блокадного города.

Премьерное исполнение которой состоялось 9 августа 1942 года в Большом концертном зале Ленинградской филармонии в дни блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.