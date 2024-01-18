«Ленинградская» симфония Шостаковича звучит в Пскове. ФОТО

Легендарная седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича звучит в честь 80-летия снятия блокады в БКЗ филармонии в Пскове в воскресенье, 28 января.
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступление музыкантов вызвало огромный интерес у публики.
Как сообщалось ранее, в исполнении симфонии примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и участники арт-резиденции для музыкантов из Китая, которые будут играть на медных духовых инструментах.
Дирижером выступает Алексей Репников.
Напомним, Ленинградская симфония — произведение советского композитора Дмитрия Шостаковича, ставшее музыкальным символом стойкости и мужества защитников блокадного города.
Премьерное исполнение которой состоялось 9 августа 1942 года в Большом концертном зале Ленинградской филармонии в дни блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.