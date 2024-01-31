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Репетиция концерта «Пушкин и... Михайловское» состоялась в псковской филармонии

Репетиция концерта «Пушкин и... Михайловское» Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижера Алексея Репникова прошла в Псковской областной филармонии 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ТКД Псковской области

Музыканты оркестра, внимая замечаниям дирижера, исполняли произведения, вдохновленные творчеством Александра Пушкина.

Уже 10 февраля звуки музыки соединятся с чтецкой программой Сергея Мигицко, а на экране большого концертного зала филармонии оживут мультфильмы о великом русском поэте.

Ранее сообщалось, что выставка эскизов художника Игоря Шаймарданова пройдёт в Псковской областной филармонии 10 февраля, в день премьеры мультфильма с симфоническим оркестром «Пушкин и... Михайловское».