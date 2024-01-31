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Концерт-показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится 10 февраля

Концерт-показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» под музыкальное сопровождение Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пройдет уже завтра, 10 февраля, в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ТКД

Мультсериал посвящен периоду ссылки А. С. Пушкина в родовом имении под Псковом с августа 1824 года по сентябрь 1826 года. Именно в этот время с поэтом произошло духовное перерождение, были созданы ключевые произведения.

«Пушкин приезжает в Михайловское, вопреки своей воле, он молод и хочет продолжить полную впечатлений столичную жизнь. Поначалу он испытывает внутренний протест против ссылки, его душа сопротивляется деревенскому заточению. Но постепенно поэт влюбляется в размеренный уклад, природу и обитателей Михайловского. Здесь он переживает один из самых плодотворных периодов своей творческой жизни, открывая для себя истинный смысл и предназначение своего дара», - отметили в ТКД.

Стихи А. С. Пушкина прозвучат в живом исполнении народного артиста России Сергея Мигицко. В фойе филармонии для зрителей будет организована выставка эскизов к мультфильму художника Игоря Шаймарданова.