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Группа «Наши» выступила в Пскове с концертом

Концерт «Поддержим наших!» в исполнении группы «Наши» состоялся в Доме офицеров в Пскове 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятие состоялось в рамках тура «Своих не бросаем», который проходит по городам России при поддержке Народного фронта и президентского фонда культурных инициатив.

«Наши» – это молодая рок-группа с патриотическими взглядами, и её лидер Руслан Осташко – известный общественный деятель, музыкант, блогер, ведущий Первого канала. В день концерта, 18 февраля, он встретил свой 45-й день рождения.