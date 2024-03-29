Сцена / Концерты

Музыканты псковской детской филармонии выступили с первым отчетным концертом

Отчетный концерт творческого проекта Псковской области «Детская филармония» прошел в региональной столице в пятницу, 29 марта, на большой сцене областной филармонии. В программу вечера вошли симфоническая сказка «Петя и Волк» Сергея Прокофьева в исполнении Детского камерного оркестра и «Вредные Советы» Григория Остера в исполнении Детского оркестра русских народных инструментов.

Концерт объединил музыку и театральное искусство. В мероприятии участвовали не только молодые музыканты, но и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Режиссерами театральных постановок выступили Анастасия Филонович и Александр Суховский.

Смотрите также «Неконцерт» Детской филармонии пройдет в Пскове

Отчетный концерт псковской детской филармонии закрыл шестидневную сессию коллектива, которая проходила с 24 марта и включала групповые и сводные репетиции, а также разнообразные мастер-классы для юных талантов.

Напомним, «Детская филармония» — первый в истории региона проект по профессиональному музыкальному развитию детей. Он реализуется при поддержке правительства Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правительства, участниками проекта стали дети из большинства муниципальных образований области. Шефство над двумя детскими творческими коллективами взял на себя губернаторский симфонический оркестр области и ансамбль «Псков». Под руководством наставников дети знакомятся с разными жанрами и изучают основы сценического искусства.

«Подводя итоги работы Детской филармонии спустя год, можно с уверенностью сказать, что проект успешно развивается и расширяется.За прошедший 2023 год было сделано много важных шагов для развития музыкального образования среди детей в регионе», — отметила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Молодые музыканты уже приняли участие в трех сессионных сборах, в рамках которых успешно выступали на ключевых мероприятиях области. Благодаря выделенным средствам было закуплено порядка 100 музыкальных инструментов и поставлено оборудование, а также разработан фирменный стиль и закуплена концертная форма для участников.

С декабря 2023 года изменения произошли в Детском камерном оркестре. Дирижером стал один из ярких представителей Санкт-Петербургской дирижерской школы Алексей Верховен. Кроме того, расширен состав оркестра — добавилась группа музыкантов, играющих на духовых музыкальных инструментах.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области