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Опера «Хованщина» в Пскове начнется с небольшой задержкой

Опера «Хованщина», которую сегодня, 20 апреля, в Пскове дадут солисты оперы, хора и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, может начаться с небольшой задержкой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей предупредила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева.

«Мы просим зрителей быть готовыми к небольшой задержке, не приезжать заранее и не сдавать вещи в гардероб сразу, иметь возможность выйти на улицу. Просим рассчитывать, что опера скорее всего ровно в назначенное время не начнется», - предупредила Марина Николаева и отметила, что организаторы приложат все усилия, чтобы большой задержки не произошло.

Днем в Пскове уже состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Он задержался примерно на 40 минут, зрители ждали начала в фойе.

«Очень жаль, что случались такая задержка днем. К сожалению, это был организационный момент, мы с минуты на минуту готовы были запустить зрителей, но маэстро должен был подкорректировать расположение музыкантов, поэтому немного задержалась подготовка», - пояснила Марина Николаева.

Она поблагодарила зрителей за ожидание и терпение. «Очень надеемся, что концерт компенсировал положительные эмоции и был мощным эмоциональным всплеском», - добавила директор Псковской областной филармонии.

Напомним, выступления петербургских артистов проходят в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова и масштабного фестиваля «Гений места».