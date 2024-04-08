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Песни военных лет исполнят в Псковской областной филармонии 8 мая

С программой «Помнит сердце, не забудет никогда» выступят ансамбль русской музыки «Псков» и театр танца «Русские узоры» в Псковской областной филармонии 8 мая в 18:00. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Песенные шедевры военных лет прозвучат в исполнении заслуженных артистов России Натальи Александровой и Александра Либа на музыку и стихи легендарных поэтов и композиторов», - сообщили в ТКД.

Солистка Елена Федина исполнит не только народные песни, но и песни авторов военного периода.

В программе примет участие в качестве солистки студентка колледжа искусств Анна Яковлева. Артисты ансамбля «Псков» Маргарита Тепонайнен (домра) и Сергей Поторочин (балалайка) исполнят сольные инструментальные произведения.

Патетика танцев коллектива «Русские узоры» теснейшим образом связана с жизнью родной страны и ее народа. Песни и танцы, которым присущи душевная страстность, героический порыв, погружают зрителя в самое сокровенное, добавили в ТКД.