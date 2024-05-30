Сцена / Концерты

Всего месяц остается до «Лавандовой ночи» на террасе псковского отеля «Покровский»

Всего месяц остается до проведения мероприятия «Лавандовая ночь» на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Билеты на музыкальный концерт стремительно раскупаются.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отеле «Покровский», «Лавандовая ночь» с участием музыкантов и солистки Мариинского театра Марии Баянкинкой пройдет 24 июля в 19:00. Концерт из года в год привлекает большое количество псковичей и завоевывает сердца любителей классических симфоний.

Вокальные партии известной певицы под аккомпанемент симфонического оркестра создают чарующую атмосферу вневременного пространства, которое уносит зрителя в магию звуков, пленяющих сердца своей изысканной красотой, рассказали в «Покровском».

Как мероприятие проходило в 2023 году, смотрите по ссылке ниже.

6+