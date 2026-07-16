Игровую программу «Игры народов России: веселье и мудрость» провели для псковских детсадовцев

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева воспитанников детского сада № 27 «Алёнушка» научили играть в татарские, калмыцкие и мордовские игры, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В рамках цикла мероприятий «Традиции разные – страна одна», сотрудники этой библиотеки провели для малышей информационно-игровую программу «Игры народов России: веселье и мудрость».

Дети вспоминали калмыцкие, татарские и мордовские сказки, с которыми библиотекари познакомили их на прошлом занятии, посвящённом Году единстве народов России, и узнали, как эти сказки повлияли на народные игры.

После чего под звуки народных мелодий детсадовцы поиграли в татарские игры – «Надень тюбетейку» и «Тимербай», в калмыцкую игру «Ловкий наездник» и в мордовские игры «Петушок» и «Ветер-ветерок».

Программа завершилась русской народной игрой «Золотые ворота».

В Детской библиотеке «ЛиК» в рамках цикла «Радуга дружбы» и межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» прошёл информационный день «Многоликая Бурятия».

Библиотекари организовали для посетителей выставку книг про Бурятию, провели викторину на знание российской географии, этнографии и фольклора, а также в игровой форме познакомили своих читателей с бурятскими пословицами. Дети читали распечатанные на бумаге первые части пословиц и подбирали окончания к ним. Например, «айлда ошоходоо - амар, гэртэнь ошоходо – хомор» (что в переводе означает «в гости ходить любит, а к себе звать не любит»).

Программа завершилась просмотром мультфильмов по бурятским сказкам.