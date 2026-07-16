 
Культура

Игровую программу «Игры народов России: веселье и мудрость» провели для псковских детсадовцев

0

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева воспитанников детского сада № 27 «Алёнушка» научили играть в татарские, калмыцкие и мордовские игры, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В рамках цикла мероприятий «Традиции разные – страна одна», сотрудники этой библиотеки провели для малышей информационно-игровую программу «Игры народов России: веселье и мудрость».

Дети вспоминали калмыцкие, татарские и мордовские сказки, с которыми библиотекари познакомили их на прошлом занятии, посвящённом Году единстве народов России, и узнали, как эти сказки повлияли на народные игры. 

После чего под звуки народных мелодий детсадовцы поиграли в татарские игры – «Надень тюбетейку» и «Тимербай», в калмыцкую игру «Ловкий наездник» и в мордовские игры «Петушок» и «Ветер-ветерок». 

Программа завершилась русской народной игрой «Золотые ворота».  

В Детской библиотеке «ЛиК» в рамках цикла «Радуга дружбы» и межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» прошёл информационный день «Многоликая Бурятия». 

 

Библиотекари организовали для посетителей выставку книг про Бурятию, провели викторину на знание российской географии, этнографии и фольклора, а также в игровой форме познакомили своих читателей с бурятскими пословицами. Дети читали распечатанные на бумаге первые части пословиц и подбирали окончания к ним. Например, «айлда ошоходоо - амар, гэртэнь ошоходо – хомор» (что в переводе означает «в гости ходить любит, а к себе звать не любит»). 

Программа завершилась просмотром мультфильмов по бурятским сказкам. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026