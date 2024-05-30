Сцена / Концерты

Dizzy Dutch Duck сыграет концептуальный джаз в Пскове

Коллектив Dizzy Dutch Duck выступит в рамках летнего проекта Псковской областной филармонии «Галерея-Джаз» 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекции Псковской области

На сцене в музейном дворике Поганкиных палат группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских сыграет концептуальный джаз.

Слушатели услышат современное прочтение джазовой музыки 30-х, 50-х и 60-х годов ХХ века - эксперименты с полиритмией, темпами, мелодией и гармонией в аранжировке.

«На концерте наша команда представит альтернативную реальность джазовых стандартов и ответит на вопрос, что было бы с джазовыми композициями, если бы выдающиеся исполнители джаза ХХ века, такие как Майлс Дэвис, Джон Колтрейн, Уэйн Шортер, Иэн Хендерсон - Смит, играли бы эту музыку сегодня», - рассказал Антон Боярских.

С коллективом Dizzy Dutch Duck выступят ведущий саксофонист Санкт-Петербурга Игорь Тимофеев и вокалистка Элина Духовная.

Dizzy Dutch Duck - участники главной сцены STEREOLETO ’18, Present is Perfect ’21/23, Pacific Ocean Jazz Festival ’22 и других крупных фестивалей и площадок. Издаются на независимом петербургском лэйбле Шпиль Records, регулярно выпуская новые релизы. Реализуют коллаборации с российским и европейскими артистами.