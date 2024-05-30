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Концерт группы «Интонация» пройдёт для псковских студентов

Концерт группы «Интонация» пройдёт в честь начала нового учебного года Финском парке города Пскова 2 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковского государственного университета.

Фото: сообщество «ВКонтакте» музыкальной группы «Интонация|In2Nation»

Группа «Интонация» известна своим саундтреком к сериалу «Молодёжка» (18+), который называется «Пускай». Помимо этого, в постоянные саундтреки сериала вошли ещё несколько песен из разных альбомов группы, а также артисты принимали участие в съёмках одного из сезонов.