«Аплодисменты Псковскому театру драмы»: Михаил Пореченков оценил «Дядю Ваню» 

Произведения русских классиков продолжают находить отклик у зрителей даже спустя столетия. 1 ноября актёры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина представили спектакль «Дядя Ваня» на XXX Международном фестивале театральных искусств имени Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии Псковского театра драмы

Постановку режиссёра Павла Зобнина показали на сцене Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. Спектакль собрал полный зал зрителей, а после финала аплодисменты не заканчивались.

Президент фестиваля, народный артист России Михаил Пореченков вручил диплом художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву.

«Аплодисменты Псковскому театру драмы за то, что было сделано, за то, что в спектакле поднимаются вечные вопросы и непоколебимые законы жизни, которые вызывают у нас волну чувств и эмоций. Я надеюсь, это будет добрая традиция, и ваш театр будет часто посещать наш фестиваль», - отметил Михаил Пореченков.

Спектакль «Дядя Ваня» поставлен по одноимённой пьесе Антона Чехова. Режиссёр Павел Зобнин обращается к традициям русского психологического театра. Вместе с актёрами он исследует характеры героев, их поступки и отношения, опираясь не только на пьесу, но и на биографию и другие произведения писателя.

Постановка вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2021-2022. В 2023 году её представили на XXIV Международном театральном фестивале ТЮЗа имени А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге.

Псковский театр участвует в фестивале имени Достоевского не впервые. В прошлом году артисты представили спектакль «Маленькие трагедии» режиссёра Гульназ Балпеисовой. В этом году фестиваль проходит с 29 октября по 2 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае. Он объединяет российские и зарубежные театры, которые представляют постановки по произведениям классической литературы.

Увидеть «Дядю Ваню» псковские зрители смогут 24 ноября и 11 декабря.