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Александр Розенбаум выступит в Пскове 18 сентября

Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум выступит в Пскове 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Исполнитель является одним из представителей жанра «авторской песни», пользующийся огромной популярностью как в России, так и за ее пределами, рассказали в БКЗ и отметили, что российскому зрителю знаком Розенбаум-музыкант, а российский читатель с удовольствием открыл для себя Розенбаума-поэта.

Творческая жизнь Александра Розенбаума идет в быстром и насыщенном темпе: плотный гастрольный график сменяется встречами с журналистами и поклонниками, съемками в телепередачах, участием в концертах и общественно-политической деятельностью. С начала своей творческой деятельности музыкант дал около 4000 концертов в России и далеко за ее пределами.

Концерт в БКЗ филармонии начнется в 19.00.