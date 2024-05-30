Сцена / Концерты

Псковский драмтеатр приглашает на бесплатный квартирник под открытым небом «Бейрут»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает всех желающих на бесплатный квартирник на свежем воздухе «Бейрут». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

12 сентября в 18:30 музыканты и артисты театра выйдут на импровизированную сцену у галереи «Цех».

Концерты на свежем воздухе от артистов театра – это территория творчества, которая объединяет людей разных, но увлеченных искусством. И таких людей, как показал опыт мероприятий прошлых лет, в Пскове немало – «Бейрут» собирает во дворе театра сотни зрителей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В составе исполнителей 12 сентября: Катя Руч, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Иван Шарый, Денис Кугай и «Слезы счастья» и другие сотрудники театра.

Музыканты: Иван Федоров (гитара), Борис Федотов (клавиши), Игорь Колосов (бас), Ярослав Погодин (ударные), Тимур Аллабердин (аккордеон).

Автор идеи – художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

Музыкальный руководитель – лауреат Премии Правительства РФ имени А. В. Луначарского Елена Обухова.

Вход свободный.