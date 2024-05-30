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«Петя и Волк. Вредные советы» и «Шаляпин»: Дни Псковской области пройдут в Мариинском театре

На сцене Мариинского театра с 17 по 19 сентября пройдут Дни Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ТКД

17 сентября любители музыки смогут насладиться увлекательным путешествием в мир классики на концерте «Петя и Волк. Вредные советы». Этот концерт заинтересует как взрослых, так и маленьких зрителей.

18 сентября состоится спектакль-монография «Шаляпин», посвященный легендарному русскому певцу Федору Шаляпину. Зрители погрузятся в мир музыки и жизни выдающегося артиста.

19 сентября гостей Мариинского театра ждет мультипликационный фильм «Пушкин и... Михайловское» в сопровождении оркестра.

В концертах примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, а также студенты и выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Дни Псковской области в Мариинском театре - это уникальная возможность прикоснуться к прекрасному и открыть для себя новые грани классической музыки, заключили в ТКД.