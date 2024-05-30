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Концерт «Бархатные сезоны» дадут на открытой террасе отеля в Пскове

Концерт «Бархатные сезоны» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится в Пскове 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной филармонии.

В программе концерта будут самые известные увертюры, арии, дуэты из оперетт и танцевальная музыка Иоганна Штрауса, Лео Делиба, Франца Легара и других.

Солисты концерта — сопрано Светлана Москаленко (Михайловский театр) и тенор Николай Ерохин (МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко).

Концерт начнется в 19:00 на открытой террасе отеля «Покровский».