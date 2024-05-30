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Четыре концерта органной музыки дадут в псковской церкви в октябре

Четыре концерта органной музыки состоятся в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятий.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

Первый из концертов под названием «Бах в Париже» пройдёт в субботу, 5 октября, в 16:00. В нём со своей необычной программой примет участие опытная петербуржская органистка Алла Морозова, выпускница Российской Академии Музыки имени Гнесиных (Москва) по специальности «Орган», магистр Нижегородской Государственной Консерватории имени Глинки по специальности «Орган», лауреат международных органных конкурсов.

Второй органный концерт под названием «Дух свободы» состоится в субботу, 12 октября, в 16:00. В нём выступит талантливый и виртуозный петербуржский органист Андрей Коломийцев, выпускник Высшей Школы Музыки в Штутгарте (Германия), преподаватель органа и клавесина на факультете искусств СПбГУ, штатный органист лютеранско-евангелического Прихода святой Екатерины (Санкт-Петербург), лауреат международных органных конкурсов.

Третий концерт ансамблевой музыки из цикла «Бах и румынские танцы» пройдёт в субботу, 19 октября, в 16:00. В нём со своей оригинальной программой выступят харизматичные петербуржские музыканты, выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреаты международных конкурсов Мария Коронова (орган) и Варвара Касторская (виолончель).

Четвёртый органный концерт состоится в воскресенье, 27 октября, в 17:00. В нём со своей интересной программой «Десять шедевров мировой классики на органе» выступит известный органист из Кондопоги (республика Карелия) Александр Новосёлов, выпускник Нижегородской консерватории по классам «Фортепиано» и «Органа», магистр Санкт-Петербургского Государственного Университета по специальности «Орган», солист Карельской Государственной Филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелия.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом каждого мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала выступления. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерты будут проходить по адресу: улица Плехановский Посад, дом №64.