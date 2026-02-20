Свидетели эпохи. ФОТОРЕПОРТАЖ

Год единства народов России музей-заповедник «Изборск» открывает удивительной выставкой «Ковёр историй».

В экспозиции собраны уникальные предметы из разных регионов России и бывших республик СССР. Все они - свидетели эпохи, которые могут рассказать о вехах развития нашей страны. В традиционных ковровых узорах и образах каждый народ воплощал свое художественное понимание окружающего мира, коллективное представление о красоте и смыслах жизни. На выставке представлены 33 ковра из обширной ковровой коллекции Всероссийского музея декоративного искусства.

Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой