История из миллионов узелков

На стенах нового выставочного зала в музее-заповеднике «Изборск» развесили ковры. Те самые полотна с узорами, которые когда-то были важной деталью интерьера советских квартир. Мода на них пока не возвращается, но спустя десятилетия меняется наш взгляд на эти уникальные вещи. Ведь они - свидетели эпохи, которые могут рассказать о вехах развития нашей страны. Тем более, на выставке «Ковер историй», которая открывается сегодня, 20 февраля, представлены лучшие образцы ковроткачества из фондов Всероссийским музея декоративного искусства. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Яркая и многослойная

К этой экспозиции музей-заповедник «Изборск» готовился два года. «Для нас это необыкновенная возможность и очень важный проект. Год народного единства мы открываем именно такой удивительной коллекцией, которая представляет великую страну и великие традиции», - рассказала директор музея-заповедника Наталия Дубровская.

С очередным ярким событием Изборск поздравил член попечительского совета музея-заповедника, экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов. По его словам, очень знаменательно, что выставка открывается в начале года, который объявлен Годом народов России. «Это многонациональное искусство, эти ковры, которые не просто украшают стены выставочного зала, как когда-то украшали квартиры в советское время, - они ещё являются и предметом искусства, предметом культуры. Здесь представлено искусство Северного Кавказа, Дагестана, Поволжья, Якутии и тех республик, которые входили в состав Советского Союза: Азербайджана, Киргизии. Это произведения искусства, по ним можно увидеть вехи развития страны: строительство Москвы, подъём экономики в Сибири, награждения передовиков сельского хозяйства. Хочется, чтобы как можно больше людей познакомились с этой прекрасной выставкой», - отметил он.

А еще ковры в 30-40 годы прошлого века были одним из ценных дипломатических подарков. Об этом напомнил представитель МИД России в Пскове Валентин Сазонов.

На выставке в Изборске представлены 33 работы из фондов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. «Это уникальные предметы коврового искусства из разных регионов России и бывших республик СССР. Особое место занимают предметы ковроткачества из Курской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края, Сибири и Урала, которые экспонировались на всемирных, всесоюзных и всероссийских выставках», - пояснила заместитель директора по развитию и организации специальных проектов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Наталья Кайкова.

Более подробно об экспозиции и ее красочных экспонатах рассказала куратор проекта Зулима Безирова. «Выставка многослойная, сложная. В ее создании принимали участие два музея, хранители, реставраторы, упаковщики. Перевозили всё с большим трудом. Но мы постарались максимально отобразить тему и передать сюжет выставки, которая с успехом прошла в Москве в 2024 году», - сообщила она.

По словам Зулимы Безировой, выбор темы экспозиции неслучаен - сюжетное советское ковроткачество. «Это напоминание о великой истории великой страны, в которой участвовали многие народы, и творчество миллионов людей, которые из миллионов узелков составили прекрасную картину. Это напомнит о том, что дружба - это великое дело, и она рождает великие произведения», - подчеркнула куратор выставки.

Истории в орнаментах

Некоторые из представленных работ в 30-е годы XX века побывали на всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке. Например, ковёр «Нефть» - шедевр азербайджанского коврового искусства, где в каймовой раме изображена жизнь советского Азербайджана 30-х годов, его пейзажи и архитектура, а в центре - картина развития нефтяной промышленности в Баку.

Но начинается экспозиция с традиционных восточных ковров. Среди них работы дагестанских и туркменских мастеров. Обращают на себя внимание портретные ковры.

«Это один из жанров, который появился в 30-годы, новинка. На одном из них изображен величайший поэт XII века Фирдоуси. Мы гордимся этим прекрасным произведением персидской традиции. Рядом туркменский ковер с изображением Пушкина - известный портрет в национальном колоритном обрамлении. В Туркмении с пиететом относились к русскому поэту, любили его стихи», - рассказала Зулима Безирова.

Другой «великолепный ковер» - дагестанский, с гербом Советского Союза. «Он создан в 50-е годы. Символика - советская, и даже изображены высоковольтные линии, они очень графичные и прекрасно вписываются в изображение», - сообщила куратор выставки.

Сюжеты работ разнообразны: на одном из ковров изображены покорители Северного полюса, на другом - космоса. Некоторые - похожи на те, что создавали уют в домах наших мам и бабушек, их восточные узоры переплетаются с русской «начинкой».

На одной из стен выставочного зала воссоздан процесс создания ковра - от эскиза до воплощения. В качестве примера - «великолепный коврик с лаконичной трактовкой, но очень живописно передающий радости советского человека, который в 60-е годы мог бы поместиться в малогабаритную квартиру».

Центральный экспонат выставки - ковер «Победа», созданный в 1949 году. «В центре мы видим одноименный орден - с барельефом Сталина и Ленина. Как мы знаем, утвердили другой проект, где изображена Спасская башня. А этот ковёр отображает историю создания и утверждения ордена», - рассказала Зулима Безирова.

В этом же зале - ковер-гобелен «Рог изобилия», созданный в европейских традициях. Работа побывала в 1938 году на выставке в Нью-Йорке. Напротив небольшой традиционный русский коврик, где на черном фоне изображены яркие цветы. Это самый старый экспонат выставки, созданный в 1900 году.

С этими и другими произведениями декоративного искусства и их историями можно познакомиться на выставке «Ковёр историй» в музее-заповеднике «Изборск». Экспозиция будет работать с 20 февраля по 11 мая.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой