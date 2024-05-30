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Концерт органной музыки при свечах пройдет в Печорах

Концерт «Орган при свечах» состоится в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) сегодня, 1 октября, в 20:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото здесь и далее: органные концерты в Печорах / «ВКонтакте»

Программу вечера представят лауреаты международных конкурсов: солист Мариинского театра, трубач из Санкт-Петербурга Геннадий Никонов, органистка Мария Блажевич (Томск-Тюмень), а также органисты Дина Ихина и Денис Маханьков (Печоры-Псков).

В программе концерта: