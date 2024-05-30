Концерт органной музыки при свечах пройдет в Печорах

Концерт «Орган при свечах» состоится в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) сегодня, 1 октября, в 20:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.
Фото здесь и далее: органные концерты в Печорах / «ВКонтакте»
Программу вечера представят лауреаты международных конкурсов: солист Мариинского театра, трубач из Санкт-Петербурга Геннадий Никонов, органистка Мария Блажевич (Томск-Тюмень), а также органисты Дина Ихина и Денис Маханьков (Печоры-Псков).
В программе концерта:
- Микаэл Таривердиев - «Праздник» из цикла «Настроения»;
- Иоганн Себастьян Бах - «Прелюдия соль минор», «Прелюдия и фуга ми минор BWV 548»;
- Иоганн Себастьян Бах - Шарль Гуно - Ave Maria;
- Ханс-Андре Штамм - «Токката»;
- Арво Пярт - Trivium;
- Астор Пьяццолла - Libertango, Oblivion;
- Николай Римский-Корсаков - «Море и Синдбадов корабль» из симфонической картины «Шехерезада»;
- Жюль Массне - «Ария Вертера "О не буди меня..."» из оперы Вертер;
- Леонард Коэн - «Аллилуйя»;
- Иоганн Штраус - «На прекрасном голубом Дунае»;
- Эдуард Артемьев - «Вокализ» из кинофильма «Раба любви»;
- Пьер Кошро - «Симфоническое скерцо»;
- Эдуард Артемьев - «Три товарища» из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».