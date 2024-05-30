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Открытие 81-го филармонического сезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области совместно с солистами Мариинского театра выступили на открытии 81-го филармонического сезона 1 октября, в Международный день музыки. Концерт состоялся в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Центральной фигурой стал Джакомо Пуччини — преемник великого Верди в роли главного создателя итальянских опер, чья жизнь была полна страстей, громких триумфов и не менее громких неудач. Его «Мадам Баттерфляй», «Тоска» и «Турандот» прославили автора при жизни и навсегда обессмертили его имя.

Подробнее об открытии 81-го филармонического сезона в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.