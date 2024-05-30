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Концерт группы «Любэ» состоится в Пскове 16 ноября

Николай Расторгуев, лидер и солист группы «Любэ», пригласил псковичей на сегодняшний концерт группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Большом концертном зале Псковской филармонии.

Видео: БКЗ Филармонии

Напомним, что группа «Любэ» выступил в Пскове второй раз в текущем году. Начало концерта в 18:00.

Группа основана 14 января 1989 года композитором Игорем Матвиенко, лидером и солистом является Николай Расторгуев. Творчество коллектива ориентировано на рок-музыку с использованием элементов авторской, народной и военной песни.