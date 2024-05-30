Стал известен победитель первого отборочного концерта фестиваля «Добрый Рок»

15 ноября завершился первый отборочный концерт сезона #ДОБРЫЙРОК2025 по итогам которого победителем стала группа «Портал» из города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Жюри конкурса состояло из представителей:
По итогам голосования баллы распределились следующим образом:
Таким образом, в летнем open-air XIII Международного фестиваля живой музыки #ДОБРЫЙРОК2025 примет участие группа «ПОРТАЛ».
«"ПОРТАЛ"- рок-сказочники из Великих Лук. Их композиции переносят слушателей в волшебные миры, наполненные яркими образами и метафорами. Щепотка мудрости и капля брутальности. Погрузись и ты в мир фантазий и приключений. Наши поздравления победителям!», - так описали творчество группы организаторы концерта.
«Ждём следующие отборы в Череповце, Вологде, Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске», - дополнил директор фестиваля.