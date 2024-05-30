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Произведения Чайковского, Мендельсона, фон Вебера прозвучат в псковской филармонии 25 декабря

25 декабря в Псковской областной филармонии пройдет концерт в рамках всероссийского проекта «Поколение звезд. Молодые исполнители – регионам России». Этот проект объединяет ярких музыкантов нового поколения, которые своим мастерством и свежим взглядом доказывают, что классическая музыка может быть яркой, современной и вдохновляющей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Заслуженный артист России Борис Андрианов, вдохновитель и руководитель проекта, вместе с лауреатами международных конкурсов, альтистом Анатолием Андриановым и скрипачом Даниилом Коганом представят программу, которая раскроет красоту солирующих струнных инструментов, рассказали в ТКД.

«В этот вечер прозвучат шедевры мировой классики – от утонченных Вариаций на тему Рококо Петра Чайковского до проникновенного Адажио "Ностальгия" Эдисона Лолашвили, а также музыка Феликса Мендельсона и Карла Марии фон Вебера. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова станет ярким аккомпанементом к этому музыкальному празднику», - отметили в ТКД.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Новый век».