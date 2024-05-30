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На органный концерт «Свет Рождества» приглашают псковичей 29 декабря

Рождественский концерт органно-вокальной музыки «Свет Рождества» состоится в воскресенье, 29 декабря, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступят Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, выпускница аспирантуры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, и Юлия Старцева (сопрано), выпускница бакалавриата и магистратуры вокального отделения Института музыки, театра и хореографии, солистка академии молодых оперных певцов при Мариинском театре в Санкт-Петербурге, лауреат международных вокальных конкурсов.

В концерте прозвучат известные произведения XVIII-XX веков: композитора и органиста эпохи барокко великого германца Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и музыканта-виртуоза, создателя классического стиля, связанного с симфонизмом, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, немецкого композитора-романтика и органиста XIX века Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, американского композитора и органиста XIX-XX века итальянского происхождения, писавшего церковную музыку, Пьетро Алессандро Йона, французского композитора XIX века и основателя жанра французской лирической оперы Шарля Франсуа Гуно, австрийского композитора-романтика XVIII-XIX века, автора шестисот двух вокальных композиций, Франца Петера Шуберта, австрийского композитора и церковного органиста XVIII-XIX века, автора музыки популярного рождественского гимна «Тихая ночь» Франца Ксавьера Грубера, русского и советского композитора XX века, автора мистификаций, ставших шедеврами псевдо-ренессансной музыки, Владимира Вавилова, и Микаэла Таривердиева, советского и российского композитора и органиста XX века, известного написанием музыки к ста тридцати двум кинофильмам.

Кроме того, слушатели познакомятся с традиционными рождественскими песнопениями и гимнами католической церкви. Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.