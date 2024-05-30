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Концерт «Старые новые песни» проходит в Псковской областной филармонии

В Псковской областной филармонии 3 января проходит концерт «Старые новые песни». В этот вечер зрители могут погрузиться в музыкальную атмосферу 70-х и 80-х годов и насладиться лучшими хитами лауреатов фестиваля «Песня года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене Псковской областной филармонии выступают известные группы Псковского региона — «Лиза Матрешка», «Красивая», Radioband и «Капитан Смоллетт». Они вдохнули новую жизнь в произведения таких композиторов как Игорь Крутой, Юрий Антонов, Давид Тухманов.

В программе самые узнаваемые и любимые мелодии всех поколений - «Ромашки спрятались», «Увезу тебя я в тундру», «Луч солнца золотого», «Надежда» и многие другие. В 70-х и 80-х годах эти композиции исполняли такие легенды сцены как Муслим Магомаев, Анна Герман, Ольга Воронец.