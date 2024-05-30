Сцена / Концерты

Симфонический оркестр даст концерт «Музыка победителей» в псковской деревне Неелово

В рамках акции «Культурные выходные» Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приглашает на концерт «Музыка победителей», который пройдет в Нееловском районном доме культуры 25 января в 15.00. Концерт приурочен к предстоящему 80-летию Великой Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе — лучшие мелодии песен о мужестве и отваге, боевой дружбе, победе, весне и любви, музыка из кинофильмов о военном и мирном времени, популярные сочинения классической музыки. Среди них — любимые всеми поколениями «Темная ночь», «Вечер на рейде», «Катюша», музыка из фильмов «Время, вперед!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Дети капитана Гранта» и, конечно, легендарный марш «Прощание славянки», рассказали в ТКД.

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