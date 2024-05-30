Сцена / Концерты

Концерт памяти Муслима Магомаева пройдет в Псковской филармонии 8 февраля

Концерт, посвященный советскому исполнителю Муслиму Магомаеву пройдет 8 февраля в Псковской областной филармонии 8 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии.

«Муслим Магомаев — один из самых ярких и талантливых исполнителей в истории советской и постсоветской музыки, чье искусство покорило сердца миллионов слушателей. Родился 17 августа 1942 года в Баку, он стал символом музыкального дарования и блестящей карьеры, олицетворяя собой элегантность, силу голоса и неподражаемую харизму», - отметили в филармонии.

Концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву» — это выражение благодарности и дань памяти легенде сцены и его творчеству.

«В этот вечер мы погрузимся в мир великолепной музыки великого артиста, чья страсть и талант подарили нам незабываемые мелодии. Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области под управлением Евгения Баранчикова подготовил особую программу, включающую в себя как известные композиции Муслима Магомаева, так и авторские аранжировки на его произведения, которые подчеркнут уникальное звучание коллектива. Со сцены Псковской областной филармонии прозвучат "Синяя вечность", "Чёртово колесо" и другие. Это поистине уникальная возможность для всех ценителей музыки и поклонников артиста насладиться произведениями, которые стали классикой», - добавили организаторы.