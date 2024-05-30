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Вечер оперетты «Мелодии любви» прошёл в Пскове

Праздничный концерт «Мелодии любви» прошёл в Псковской областной филармонии в преддверии Международного женского дня, сегодня, 7 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лучшее из классики и популярной музыки прозвучало в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов ведущих театров России: Анастасия Симанская (сопрано, Санкт-Петербург), Леонтий Сальенский (тенор, Санкт-Петербург). Художественный руководитель концерта и главный дирижер - Алексей Репников, дирижер - Александр Антонов.

Вечер оперетты состоялся в рамках цикла мероприятий «От романса до оперы».