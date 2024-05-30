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Эстрадно-джазовый оркестр дал концерт в честь 8 марта

В Псковской областной филармонии состоялся весенний концерт «8 марта с эстрадно-джазовым оркестром», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей

Мероприятие собрало поклонников популярной музыки и джазовых композиций, став ярким музыкальным подарком к Международному женскому дню.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижера Евгения Баранчикова зрители наслаждались мелодиями, посвященными теме весны, любви и красоты. В программе концерта звучали известные произведения отечественных и зарубежных авторов, такие как «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Прекрасное далёко», «Верни мне музыку», а также зарубежные хиты Cambio Dolor, Je t'aime, I Will Survive. Концерт украсили выступления солистов — заслуженного артиста России Александра Либа, Настасьи Петровой, Анны Роор, Анны Самсоновой, а также детский эстрадный хор «Талантика».