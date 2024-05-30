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Саундтреки к фильмам «Интерстеллар» и «Неприкасаемые» исполнят в Пскове на органе

Концерт органной музыки из цикла «Шедевры классики и легендарные саундтреки» состоится в воскресенье, 23 марта, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие органист — Александр Новосёлов, выпускник Нижегородской консерватории по классам фортепиано и органа, магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Орган», солист Карельской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелия.

В программе концерта «Шедевры классики и легендарные саундтреки» прозвучат известные мелодии из зарубежного кинематографа: «Интерстеллар», «Профессионал», «1+1» («Неприкасаемые»). На органе будут исполнены известные произведения Антонио Лучо Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, Луи Виктора Жюля Вьерна, Ханса Флориана Циммера, Эннио Морриконе и Людовико Эйнауди. Слушатели смогут окунуться как в музыкальную атмосферу нескольких веков.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет по адресу: город Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.