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На великопостный органно-вокальный концерт приглашают псковичей 30 марта

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Бах и музыка Великого поста» состоится в воскресенье, 30 марта, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото предоставили в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примут участие Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской Государственной консерватории имени М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, и Серафима Офицерова (контральто), выпускница РГПУ имени А. И. Герцена (по классу альта), выпускница музыкально-просветительского колледжа имени Б. И. Тищенко (Академическое сольное пение), студентка магистратуры РГПУ имени А. И. Герцена (теория и практика вокального искусства), лауреат международных вокальных конкурсов.

В программе концерта «Бах и музыка Великого поста» прозвучат произведения XVII-XX веков: Николауса Брунса, немецкого композитора, скрипача и органиста-виртуоза XVII века, представителя северонемецкой органной школы, Иоганна Себастьяна Баха, немецкого органиста и композитора эпохи барокко, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко, и Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера, немецкого органиста и композитора-неоклассика и позднего романтика.

«Изюминкой концерта станет исполнение великопостного мотета Stabat Mater для контральто, струнных и континуо Антонио Лучо Вивальди в девяти частях в переложении для контральто и органа. В программе концерта прозвучат также сольные номера для органа», - сообщили организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет в храме по адресу: улица Плехановский Посад, дом №64.