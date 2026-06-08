«Звуки мира» услышат зрители концерта в Покровской башне в Пскове 14 июня

Концерт иностранных исполнителей пройдет в рамках Псковского международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» 14 июня в 17:00 в Покровской башне (улица Свердлова, дом 3). В этот день для гостей прозвучат оперные арии и популярные итальянские песни, а также индийские национальные инструменты и чарующая волынка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афишу предоставили в пресс-службе Псковского музея-заповедника

Для гостей мероприятия выступит фольклорное трио из Индии: Судхир Матхур, Адитья Шанкер Рагхуванши, Дипа Рагхуванши. В руках виртуозных исполнителей зазвучат ситар, табла и танпура.

Доктор Судхир Матхур — ситарист школы классической индийской музыки Сения Майхар Гарана. Почётный профессор музыки Музыкального колледжа Аджмера. Преподаёт игру на ситаре, воспитал многих известных исполнителей традиционной индийской музыки. Адитья Шанкер — исполнитель на табла, выступавший с концертами на престижных площадках в Индии и за рубежом. Был выбран Молодежным культурным послом Индии на Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года в России и выступил на церемонии открытия этого фестиваля в Сибири. Также музыкант участвовал в молодёжном форуме «Таврида» в 2018 году. Дипа Рагхуванши — исполнитель на танпуре.

В Покровской башне выступит и известный музыкант, волынщик-виртуоз, успешно выступающий на родине и за рубежом, Джими МакРэй из Великобритании. Музыкант известен своей глубокой симпатией к России. Неоднократно выступал в России с октября 2022 года на международных фестивалях в том числе «На том стоим» и «Единством сильны». В 2023-2025 годах выступления Джими МакРея с большим успехом прошли в Пскове и городах Псковской области (Великие Луки, Порхов, Опочка, Невель, Остров, Пушкинские Горы).

В концерте примет участие и солистка, оперная исполнительница, ассистент-стажер Московской консерватории Сян Фэнянь из Китая, которая совершенствует свое мастерство под руководством профессора Клары Кадинской. Оперная исполнительница обладает лирическим колоратурным сопрано. В репертуаре присутствуют арии из опер и камерно-вокальные сочинения Антонио Вивальди, Фридерика Шопена, Рихарда Штрауса, Леонарда Бернстайна, Михаила Глинки и Сергея Рахманинова. Сян Фэнянь завоевала золотую медаль в молодёжной категории Всекитайского музыкального конкурса (2017) и золотую медаль конкурса китайской песни (2024). Обладательница многих престижных международных наград и премий в области музыкального искусства.

В Пскове выступит и итальянский певец, композитор, аранжировщик, автор текстов песен Витторио Чентроне, известный также как Лемури. Он начал творческую карьеру в рок-группе Futuritmi, затем дебютировал как сольный исполнитель. В 2003 году принял участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо в качестве автора песен с композицией Chi sei non lo so. Автор рок-оперы Lemuri il Visionario, в которой исполнил заглавную роль, взаимодействуя с анимированными рисунками карикатуриста Джулио Де Вита. В 2020 году получил приз за лучшее выступление на фестивале Musicultura в Мачерате. Он финалист конкурса авторов песен L'artista che non c'era (2022) и конкурса The Voice Senior (2024).

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