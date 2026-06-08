Пушкинский праздник поэзии в Псковской области посетили около 37,5 тысячи гостей

С большим успехом прошли Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — масштабный праздник, объединивший любителей литературы, музыки и фольклора. За три дня мероприятие посетили порядка 37 500 человек. Насыщенная программа раскрыла богатство русской культуры и творческое наследие Александра Пушкина через разнообразие жанров и форматов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Праздник открылся традиционным театрализованным шествием, которое задало торжественный тон всему мероприятию.

Во второй день поляна в Михайловском наполнилась музыкой и красками. В общей сложности в празднике приняли участие более 25 творческих коллективов из разных регионов страны — это придало событию особую масштабность и многоголосие.

В каждом уголке пространства гостей встречали уличные театры: актёры в сказочных образах взаимодействовали с посетителями, разыгрывали мини‑сцены, проводили интерактивные игры и импровизированные чтения стихов. Это создавало ощущение погружения в волшебный мир пушкинских произведений и придавало празднику особую игровую атмосферу, уточнили в ТКД.

Утро на главной сцене началось с показа мультсериала «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра — сочетание современной анимации и классической музыки сразу привлекло внимание зрителей.

Яркими событиями дня стали выступление Александра Ф. Скляра и группы «Ва‑Банкъ», а также вечерний показ оперы «Скупой рыцарь» Мариинского театра, который стал настоящим подарком для ценителей высокого искусства.

Особую глубину празднику придали выступления делегаций поэтов Союза писателей России на исторической сцене. Гости смогли погрузиться в мир пушкинской поэзии через разнообразные исполнительские традиции: проникновенные чтения, творческие интерпретации и художественные постановки раскрывали знакомые строки с новых сторон.

Гостей также радовала фольклорная площадка: традиционное шествие и яркая программа от творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области напомнили о богатстве народных традиций и их живой связи с классической культурой.

Завершился праздник в третий день выступлением камерного оркестра Леонида Лундстрема в Зеленом театре. Изысканное звучание классической музыки стало гармоничным финалом Дней Пушкинской поэзии, оставив у зрителей ощущение завершённости и внутренней наполненности, заметили в ТКД.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры подтвердили свой статус важного культурного события всероссийского масштаба. Праздник не только привлек внимание широкой аудитории к наследию А.С. Пушкина и современной русской культуре, но и создал атмосферу духовного единения, показав, как искусство преодолевает границы и объединяет людей.

Фестиваль проходил в рамках президентского нацпроекта «Семья».